Александр Гудков продолжает делать самые безумные и одновременно рейтинговые клипы для российской эстрады. В этот раз он выступил продюсером новой видеоработы Тимура Родригеза на песню Kanye — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике, пытается сесть в такси, загромождает собой пространство в вагоне метро, устраивается на работу мойщиком посуды и даже встречает свою Ким Кардашьян с очень большой попой. Посмотрите прямо сейчас и узнайте, кто же это на самом деле!

Новую работы Гудкова можно смело расценивать, как вызов оммажу Киркорова и Баскова «Извинение за Ibiza» на песню Канье Уэста и Lil Pump I Love It — кроме того, что работа содержит множество отсылок к Киркорову, от афиш до строчки «Пусть нет Нобелевской премии, всего 21 «Грэмми», и по сумме граммофонов его сделал Киркоров», в клипе Родригез с трудом передвигается по Москве в розовом пуховике огромных размеров и скоростным речитативом рассказывает историю семейства Кардашьян-Уэст.

«С мужем сводной сестры Ким ситуация проще — тесть сменил пол, и у Трэвиса (американский трэп-исполнитель и муж Кайли Дженнер, — прим. ред.) две тещи! Две тещи от одной женщины! А ты решил, у Канье жизнь дала трещину?».

В финале ролика русский Канье зачитывает вместе с гардеробщицей по аккомпанемент несколько десятков женщин, а позже все-таки встречает свою Ким — однако ей оказывается Александр Гудков, изображающий утрировано большую пятую точку Кардашьян.

Напомним, 3 августа состоялась премьера клипа Димы Билана и певицы Polina «Пьяная любовь». По сюжету, главные герои женятся в середине 1990-х годов со всеми классическими атрибутами: выкупом невесты, подъездом многоэтажки, свадебными конкурсами и дракой. Режиссером клипа стала Даша Чаруша, а креативным продюсером – Александр Гудков. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе.