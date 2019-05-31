Иван Дорн не ограничивает себя лишь музыкальным поприщем — на этот раз певец решил попробовать себя в роли альпиниста и покорил Эльбрус! На перевале Дорн под аккомпанемент укулеле исполнил песню из репертуара Владимира Высоцкого «Высота». «И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа».

Иван Дорн с тремя двоюродными братьями взошел на вершину Эльбруса 30 мая в 8:20 утра. В покорении стратовулкана на Кавказе, который является самой высокой горной вершиной России и Европы и входит в список высочайших вершин частей света, Дорну помог туристический клуб их Санкт-Петербурга «Пик». Это второе восхождение музыканта — впервые в пеший поход артист отправился около года назад, тогда вместе с друзьями они прошли по маршруту Ликийской тропы в Турции.