Видео дня: Иван Дорн покорил Эльбрус и исполнил песню Высоцкого «Вершина» (на укулеле!)
Иван Дорн не ограничивает себя лишь музыкальным поприщем — на этот раз певец решил попробовать себя в роли альпиниста и покорил Эльбрус! На перевале Дорн под аккомпанемент укулеле исполнил песню из репертуара Владимира Высоцкого «Высота». «И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа».
Иван Дорн с тремя двоюродными братьями взошел на вершину Эльбруса 30 мая в 8:20 утра. В покорении стратовулкана на Кавказе, который является самой высокой горной вершиной России и Европы и входит в список высочайших вершин частей света, Дорну помог туристический клуб их Санкт-Петербурга «Пик». Это второе восхождение музыканта — впервые в пеший поход артист отправился около года назад, тогда вместе с друзьями они прошли по маршруту Ликийской тропы в Турции.
Напомним и о музыкальных подвигах Дорна. В марте певец записал совместную композицию с Тиной Кузнецовой, вокалисткой проекта Zventa Sventana. Песня стала заглавной на новом альбоме коллектива с одноименным названием — «Мужа дома нету» (теперь мы знаем, как вести себя в одиночестве!). В апреле Иван Дорн и Vakula выпустили полнометражный клип на аудиоспектакль «Во сне» — историю об альтернативной реальности 70-х годов, в которой музыкой управляют олигархи. А в 2017 году Дорн отправился покорять Америку (и Гремми!) и выпустил первый англоязычный альбом OTD.
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