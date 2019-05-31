Муся Тотибадзе представила новый клип на песню «Разбегаюсь» — с Полуниным, Гудковым и Кукушкиным
Муся Тотибадзе представила новый клип на песню «Разбегаюсь» — трек вошел в дебютный альбом певицы «Мальчик», презентованный накануне. Это четвертая совместная работа музыканта с режиссером Григорием Добрыгиным — ранее в творческом тандеме были созданы ролики на композиции «Радио», «Танцуй, Виталик!» и «Останусь с тобой». Посмотрите его прямо сейчас, мы уверены — вы не сможете устоять на месте!
По сюжету новой видеоработы, мужчины героически занимаются на беговой дорожке в спортзале под песню «Разбегаюсь», но что-то им постоянно мешает. По признанию режиссера клипа Григория Добрыгина, суть работы — показать, что даже в самом маскулинном теле живет поющая девочка. «Часто, бредя по дорожке в спортзале, я слушаю женскую лирику. Отсюда основная мысль клипа — поющая внутри девочка. Иногда ее зовут Адель, иногда Feist, а иногда — Муся», — рассказывает он.
Участие в съемках клипа приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский, Александр Алябьев, Александр Суворов, Антон Лапенко, Игорь Войнаровский, Виталий Боровик, Леонид Тимцуник, Анатолий Анциферов, музыкант Федор Денисов, режиссер, актер и в прошлом театральный критик Николай Берман.
Как признается сама Муся, съемки стали «удовольствием не для всех» — героям клипа пришлось 14 часов подряд бегать по дорожке (но они справились!). «Я готова упасть в ноги парням, которые согласились сняться в этом клипе. 14 часов подряд бегать по дорожке в зале и петь мою песню — удовольствие не для всех. Но они почему-то согласились на нашу авантюру, и я им безмерно благодарна», — говорит певица.
Напомним, Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик» 24 мая. Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов.
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