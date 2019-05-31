Муся Тотибадзе представила новый клип на песню «Разбегаюсь» — с Полуниным, Гудковым и Кукушкиным

Муся Тотибадзе представила новый клип на песню «Разбегаюсь» — трек вошел в дебютный альбом певицы «Мальчик», презентованный накануне. Это четвертая совместная работа музыканта с режиссером Григорием Добрыгиным — ранее в творческом тандеме были созданы ролики на композиции «Радио», «Танцуй, Виталик!» и «Останусь с тобой». Посмотрите его прямо сейчас, мы уверены — вы не сможете устоять на месте!

По сюжету новой видеоработы, мужчины героически занимаются на беговой дорожке в спортзале под песню «Разбегаюсь», но что-то им постоянно мешает. По признанию режиссера клипа Григория Добрыгина, суть работы — показать, что даже в самом маскулинном теле живет поющая девочка. «Часто, бредя по дорожке в спортзале, я слушаю женскую лирику. Отсюда основная мысль клипа — поющая внутри девочка. Иногда ее зовут Адель, иногда Feist, а иногда — Муся», — рассказывает он.

Участие в съемках клипа приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский, Александр Алябьев, Александр Суворов, Антон Лапенко, Игорь Войнаровский, Виталий Боровик, Леонид Тимцуник, Анатолий Анциферов, музыкант Федор Денисов, режиссер, актер и в прошлом театральный критик Николай Берман.