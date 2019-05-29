В Петербурге впервые выступит мексиканская команда Mayan Warrior — постоянные резиденты Burning Man

8 июня на территории креативного пространства Lumier Hall на набережной Обводного канала, 74 впервые выступит мексиканская команда Mayan Warrior — постоянные резиденты легендарного фестиваля Burning Man. У каждого, кто мечтал побывать в пустыне Невада, появится возможность погрузиться в аудио-визуальное действие, раствориться в звуке и танцевать до рассвета — не выезжая из города.

Mayan Warrior приезжают в Россию третий год подряд, однако в Петербурге выступление дадут впервые — все вырученные от вечеринки средства пойдут на финансирование арт-проекта, который мексиканская команда представит на Burning Man в этом году. Участники комьюнити погрузят горожан в атмосферу американской пустыни и познакомят с истоками своей культуры — цивилизации Майя. Ответственные за музыкальный огонь и шаманские танцы в эту ночь главные резиденты проекта — Concert, Dramian и Mandrake.

Мексиканский диджей и продюсер Concret соединит в своем сете глитч, олдскул и техно 90-х, нью-диско и 80-е, дипхаус и фанк. Куратор музыкальной стратегии Mayan Warrior под псевдонимом Dramian выступит с традиционно электричным сетом, который объединит психоделические мотивы, дарк-диско, техно, афро-бит и IDM. Сооснователь и куратор главного андеграундного клуба Мехико Mandrake погрузит в транс музыкой вне жанров и характеристик.

Билеты и подробности можно посмотреть по ссылке.

Команда Mayan Warrior вместе со своим идеологом Пабло Варгасом являются меценатами пяти общин индейцев-уичолей, которых иногда называют «племенем художников» благодаря их выдающемуся декоративно-прикладному искусству — они покрывают статуэтки животных и ритуальные маски бисером, выкладывая разноцветные узоры, плетут широкие браслеты и создают психоделические картины из шерстяной пряжи, наклеивая ее на деревянные дощечки с помощью воска и смолы. Команда Mayan Warrior не только помогает индейцам материально, но и привлекает внимание общественности к их проблемам и пропагандирует их искусство.