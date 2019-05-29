Тося Чайкина презентовала новый альбом «Юность»

Петербургская певица Тося Чайкина презентована новый альбом «Юность» — шесть меланхоличных композиций о любви и расставании, а также переосмысление трека «Песни морю» с EP «Цветы» — совместное с певицей Елкой.

Как признается исполнительница, новая пластинка получилась очень личной и «традиционно искренней». ««Юность» — это музыкальное повествование о самом сложном и одновременно безмятежном отрезке жизни любого человека. Пластинка собрана из треков, созданных в период с 2016 по 2019 годы. Каждая песня — сотканная из нот история об ошибках, протестах, осознании, влюбленности, эмоциональных потрясениях. Альбом получился очень личным и традиционно искренним. Огромная благодарность Егора Сесарева и Николая Мороз за супер продакшн, за веру, за любовь и заботу с вашей стороны! Сотворили на одном дыхании! Благодарю любовь Елку за то, что приехала ночью с детьми, обнимала во время записи и накормила меня гречей! Благодарю каждого, кто вдохновил меня на эту музыку и на эти слова», — поделилась она.

На пластинке, помимо совместного исполнения композиции «Песни морю» с певицей Елкой, записан самоуверенный (и танцевальный!) фит с участником третьего сезона шоу «Голос» Егором Сесаревым «ПП».

«Я искала тепла из квартиры в квартиру, меня никто не любил, но я делала это сильно. Это моя юность, это мое нутро — никто не посмеет сказать мне, что я никто», — гласит главный манифест нового альбома Тоси, который она презентована в день своего 23-летия.

Напомним, в июле 2018 года вышел альбом «Цветы» и клип «Песни морю» петербургской певицы Тоси Чайкиной. Режиссером «подводного» видео стала художник и блогер Таша Алакоз. А незадолго до премьеры альбома, 25 мая вокалистка показала клип на песню «Поцелуи» с еще одной пластинки, дата выхода которой пока не разглашается (но все будет записано «на коленке»!)