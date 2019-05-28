В Петербурге проходят съемки нового клипа Киркорова «Лунный гость» — автомат Калашникова, погони на лодках и экшн

Молния! Филипп Киркоров выбрал Петербург в качестве декораций для своей новой видеоработы на песню «Лунный гость». В клипе певец появляется с автоматом Калашникова, организует погоню на лодках и все это — в стильном черном костюме и «бандитской» шапке.

Информацией о начале съемочного процесса поделился сам Киркоров — певец выложил в Instagram фото с геотегом Адмиралтейского района, на котором он предстает за рулем катера и с автоматом Калашникова в руке. Он также отметил на фотографии поэта Михаила Гуцериева, композитора Алексея Романоф и поставил хэштег «Лунный гость», намекая на свою новую песню. Позже в историях появилось еще два снимка, сделанных на Фонтанке.

«Мы вместе с поэтом Михаилом Гуцериевым написали эту песню для Филиппа Киркорова. Съемки продолжатся еще день или два. Режиссером клипа стал Павел Худяков. Мне вчера написал Филипп, что это будет абсолютнейший блокбастер. То количество дней, которое они тратят на съемки, говорит о том, что клип будет больше трех минут точно. Это будут погони на лодках, катерах, будут вертолёты, что-то очень интересное. Ждем с нетерпением!», — рассказал 78.ru композитор Алексей Романоф.

Он также добавил, что в данный момент раскрыть детали появления Киркорова с автоматом Калашниковым в руках не может. Премьера композиции, по его словам, состоится ближе к осени.