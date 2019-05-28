В Петербурге создадут мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе. Она появится на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна, в котором с 1981 по 1991 год располагалось объединение. Горожане сами выберут лучший вариант для таблички — на конкурсной основе, старт которой дал арт-центр «Пушкинская-10».

Арт-центр «Пушкинская-10» совместно с Первым национальным музеем рок-музыки запустил конкурс на разработку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу. Первый этап «рок-выборов» стартовал сегодня и продлится до 27 сентября — за этот период участники конкурса предоставят эскиз на плотной бумаге формата А3, пояснительную записку с изложением общей концепции, архитектурно-художественных и конструктивных решений с указанием используемых материалов и размеров, компьютерную визуализацию с вариантами размещения и обязательным текстом, которых для всех вариантов одинаковый: «В этом доме с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб».

До 13 октября жюри конкурса выберет трех финалистов, эскизы которых выставят в Музее рок-музыки арт-центра «Пушкинская-10». Отмечается, что сметная стоимость работ по изготовлению и установке мемориальной доски не может превышать 250 тысяч рублей. Победитель будет выбран до 15 января — в решении примет участие не только жюри конкурса, но и сами петербуржцы. Установка доски планируется с 7 марта по 27 мая 2020 года — полностью за счет средств, собранных инициаторами посредством краудфайндинга.

В жюри конкурса эскизов мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу войдут инициаторы проекта Константин Хрщонович и Ярослав Костров, создатель Первого национального музея рок-музыки Владимир Рекшан, президент Ленинградского рок-клуба Дмитрий Михайлов, художник Дмитрий Шагин, а также представители органов исполнительной государственной власти Петербурга.

Напомним, в 2016 году доходный дом Марии Руадзе на улице Рубинштейна, 13А признали памятником культуры. В 80-90-х годах здесь находился Ленинградский рок-клуб — культовое место для российской рок-сцены, где начинали музыкальную карьеру «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», «Кино», «Зоопарк» и другие команды. О том, что на улице Рубинштейна установят мемориальный знак, посвященный Ленинградскому рок-клубу, стало известно в середине апреля.