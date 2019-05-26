Хаски выпустил новый клип на старую песню «Детка-Голливуд»

Рэпер Хаски выпустил клип на песню «Детка-Голливуд», которая входит в альбом «Любимые песни (воображаемых) людей» 2017 года. Исполнитель появляется в видео всего на несколько секунд в мусорном контейнере.

Действие клипа разворачивается в Москве будущего. Многие интернет-пользователи отмечают, что видеоряд схож по атмосфере с фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».

Ранее мы писали, что Boulevard Depo и Хаски выступили в роли жертв цензуры в клипе «No Flag». Рэпер Boulevard Depo (настоящее имя Артем Шатохин) вместе с Хаски выпустил клип на трек «No Flag» из его последнего мини-альбома «Stay Ugly». По сюжету Boulevard Depo похищают и подвергают пыткам. Антогонист видео произносит:«У вас же свои рифым, которыми вы головы морочите миллионам. Глядя на вас, хочется оправдать газовую камеру». В это время в коридоре своей участи дожидается и Хаски. В актерский состав вошли и Алиса и Соня Кисляковы и Владимир Большов.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что еще несколько клипов Хаски распорядился заблокировать суд в Краснодаре. Это будут видео на YouTube и во «ВКонтакте» — клипы на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», пишет «Правозащита Открытки».