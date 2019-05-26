Солнечный клип, снятый на IPhone. Тося Чайкина презентовала новый сингл с грядущего альбома

Примечательно, что видео было полностью снято на iPhone XS Max, а сам трек записан в мобильном приложении garageband на iPhone XR. Работа над клипом была проведена за три дня Вадимом Балабановым. В качестве локаций для съемки были использованы набережные Петербурга и Дворцовая площадь.

Тося Чайкина: Всегда хотела раскрыть себя в качестве саундпродюсера. Треки делаю сама на телефоне, мне понравилась такая концепция, ее ранее использовали Gorillaz. Программа на смартфоне дает некоторые ограничения, на которых интересно играть. Идея снять клип на IPhone появилась, когда я познакомилась с режиссером Вадимом Балабановым. Он многое снимает на телефон и мастерски на нем же и монтирует, на этом мы здорово сошлись. В итоге получилась легкая, солнечная работа, которая оставляет ощущение влюбленности!»

Основной идеей клипа было создание образа «чего-то нереального». Для этого в клипе был задействован человек в специальном костюме, на который наложили разные проекции.

28 мая у Тоси Чайкиной выйдет новый альбом «Юность».

Ранее мы писали про сингл «Песни морю» и лайв-видео на него. Как рассказала нам певица, позитивный дрим-поп и неосоул трек был придуман в Подмосковье, а записан в Петербурге.