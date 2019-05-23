Видео дня: группа «Альянс» исполнила домашний кавер на песню Монеточки «Нет монет»

Во время специального новогоднего эфира «Вечернего Урганта» певица Монеточка впервые исполнила кавер на песню легендарной пост-панк группы «Альянс» «На Заре» — теперь музыканты, возродившиеся с новой программой в апреле этого года, решили ответить Лизе Гырдымовой. «Альянс» записали «домашний» кавер на ее песню «Нет монет», а также объявили, что выступят с исполнительницей на ее сольных концертах в Москве и киевском «Зеленом Театре».

7 июня Монеточка выступит в петербургском клубе A2 Green Concert. А 1 июня — в «Зеленом Театре» в Киеве.

Напомним, 5 апреля группа «Альянс» ворвалась в современность с архивным клипом на песню «На заре» — видео на композицию, в наше время ставшую легендарной, было снято еще в 1987 году! Ролик даже был заблокирован видеохостингом YouTube за «подозрительную активность» (еще бы, его ждали 32 года!). 19 апреля музыканты представили свой новый альбом «Хочу летать!», а позже презентовали новый клип на песню «Забытые слова». Режиссером работы вновь выступил Михаил Макаренков, ставший автором легендарной ролика на песню «На заре».

17 мая Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь». В своей привычной манере Лиза Гырдымова говорит о простых вещах и одновременно социально значимых, советует придерживаться примет и воплощать мечты в реальность. Автором музыки вновь стал Витя Исаев, ответственный за релиз 2018 года «Раскраски для взрослых». Ранее Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.