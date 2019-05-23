«Вашей цивилизации не усидеть на двух стульях, потому что такие, ка вы, предпочитают жить в ульях», — лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил клип на новую песню «Баста Раста». Офшоры, криптовалюта, настоящее и будущее и все это — речитативом.

Режиссером клипа выступил петербургский художник, актер, режиссер и идеолог театра «Axe» Максим Исаев — съемки проходили в начале мая в декорациях спектакля «ФАУСТ 3.0» Ника Хамова и Инженерного театра «Ахе» в Петербурге.

Это первое публичное появление песни «Баста Раста» — композиция ранее не исполнялась «Аквариумом», а работа над ней началась осенью 2018 года и продолжилась до весны, когда к участию присоединились британские музыканты.

Напомним, ранее писатель и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Александр Цыпкин стал сценаристом новой видеоработы на песню Бориса Гребенщикова «Темный как ночь». Во втором трейлере представлены новые герои, которых исполнили Максим Суханов, Константин Хабенский и Михаил Горевой. Режиссером грядущей премьеры стала Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир». Посмотрите его прямо сейчас!