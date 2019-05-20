Анна Нетребко, Рене Барбера, Алексей Лавров и Юсиф Эйвазов выступят на Дворцовой в честь Дня города

26 мая в Петербурге в седьмой раз пройдет масштабный фестиваль «Классика на Дворцовой» — в импровизационном концертном зале под открытым небом выступят народная артистка России, сопрано Анна Нетребко и народный артист Азербайджана, тенор Юсиф Эйвазов.

Под аккомпанемент симфонического оркестра Михайловского театра под руководством Михаила Татарникова в этот вечер выступят американский тенор Рене Барбера, баритон, покоривший Метрополитен Опера, Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская певица сопрано русского происхождения Мария Алейда и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева. «Высшей вокальной лигой» седьмой «Классики на Дворцовой» станут оперная дива Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов.

Услышать живые выступления легендарных солистов смогут все желающие. Вход на Дворцовую площадь сделают бесплатным, а также установят огромные экраны — на них будут транслировать выступления, которые сопроводят световыми и оптическими иллюзиями. Танцевальную программу украсят выступления театра Аллы Духовой Todes, театра балета имени Леонида Якобсона, петербургских артистов балета, а также спортивно-танцевального клуба «Дуэт» — чемпионов-мира по латино-американским танцам.

Начало мероприятия в 21:00. Вход свободный.

Напомним, в дни проведения Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади пройдут два общедоступных концерта — для ценителей классики и фанатов отечественного рока. Оба мероприятия объединятся в фестиваль «От классики до рока» — абсолютно бесплатный! В хэдлайнерах программы — Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина и группа «Би-2» с симфоническим оркестром.