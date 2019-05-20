«Яндекс.Музыка» составила карту популярности рэперов в России

Сервис «Яндекс.Музыка» составил карту популярности рэперов в России. Инфографика была составлена на основе анализа прослушиваний в период с апреля 2018-го по апрель 2019 года. Лидером чарта оказался Тима Белорусских — его «Мокрые кроссы» и «Незабудка» разлетелись по России от Калининграда до Хабаровска.

В основу инфографики легла история прослушиваний на сервисе «Яндекс.Музыка» в период с апреля 2018 по апрель 2019 года. Таким образом была определена шестерка лидеров, первым из которых стал рэпер Тима Белорусских — его слушали в большинстве регионов России, среди которых Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток. Вторыми по популярности стал дуэт MiyaGi & Эндшпиль — их треки слушали в Якутске, Анадыре, Кызыле и Владикавказе. «Повзрослевший малый» Макс Корж стал третьим — его фанаты живут в Петропавловске-Камчатском. Рэпер Баста популярен в Москве, Jah Khalib в Махачкале, а HammAli & Navai — в Черкесске.

Напомним, ранее «Яндекс» выпустил альтернативную карту петербургской подземки. В интерактивном режиме на ней показаны главные «центры притяжения» горожан возле каждой станции. Так, на Горьковскую приезжают ради крейсера «Аврора» и зоопарка, на Восстания — за шоппингом в «Галерею», на Выборгскую для того, чтобы заняться своим здоровьем, а тройник Спасская-Садовая-Сенная стал настоящей меккой бюджетных торговых центров. Посмотрите, куда петербуржцы ездят чаше всего!