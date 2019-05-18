Tyler, The Creator презентовал видео на песню Earfquake — телешоу 60-х, соул и блестки!

Американский рэпер, продюсер, клипмейкер и актер Tyler, The Creator презентовал новое видео на песню Earfquake. Ролик стилизован под телешоу из 60-х, а музыкальная составляющая отсылает ко временам соула — блестки, раритетные видеокамеры и умопомрачительный костюм цвета морской волны!

Трек Earfquake вошел в пятый студийный альбом Igor, вышедший накануне, 17 мая — пластинка насчитывает 12 композиций, музыку, тексты и аранжировки к которым Тайлер создавал сам. Презентованный сегодня ролик на песню Earfquake — это напоминание об ушедшей эпохе 60-х с ее телешоу, в котором ведущая в гротескной манере представляет следующего исполнителя.

Tyler, The Creator издается на британском независимом лейбле XL Recordings, а также курирует собственный — Odd Future Records. В 2009 году дебютировал с первым сольным микстейпом Bastard, который занял 32 место в списке лучших релизов того года.