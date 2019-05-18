Tyler, The Creator презентовал видео на песню Earfquake — телешоу 60-х, соул и блестки!
Американский рэпер, продюсер, клипмейкер и актер Tyler, The Creator презентовал новое видео на песню Earfquake. Ролик стилизован под телешоу из 60-х, а музыкальная составляющая отсылает ко временам соула — блестки, раритетные видеокамеры и умопомрачительный костюм цвета морской волны!
Трек Earfquake вошел в пятый студийный альбом Igor, вышедший накануне, 17 мая — пластинка насчитывает 12 композиций, музыку, тексты и аранжировки к которым Тайлер создавал сам. Презентованный сегодня ролик на песню Earfquake — это напоминание об ушедшей эпохе 60-х с ее телешоу, в котором ведущая в гротескной манере представляет следующего исполнителя.
Tyler, The Creator издается на британском независимом лейбле XL Recordings, а также курирует собственный — Odd Future Records. В 2009 году дебютировал с первым сольным микстейпом Bastard, который занял 32 место в списке лучших релизов того года.
Напомним, в феврале в Петербург приехали вещи из последней коллаборации бренда Converse и рэпера Tyler, The Creator. В прошлом году он получил первую номинацию на премию «Грэмми» за студийный альбом «Flower Boy» и представил серию дизайнерских работ — переиздание «конверсов» One Star и собственную линейку худи Golf le Fleur. В связи с «цветочной» манией исполнителя звезды с предыдущих релизов кроссовок превратились в пятиконечные бутоны, которые украсили модели в сине-голубом и кремово-черном оттенках.
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