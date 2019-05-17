«Собака.ru» нашла отличный саундтрек для завершения рабочей недели — Monatik выпустил третий полноформатный альбом «LOVE IT ритм». Пластинка насчитывает 20 (!) композиций, среди которых совместные работы с украинской хип-хоп сенсацией Alyona Alyona и певицей Надей Дорофеевой. Втанцуем в вечер пятницы под его ритмы!

«LOVE IT ритм» включает в себя intro и outro вступления, которые начинают и завершают целостную историю длиной в 20 треков. Заглавная композиция пластинки с одноименным названием ранее обзавелась клипом — самой масштабной видеоработой в своей карьере. Режиссер видео и вся команда, участвовавшая в съемках, вдохновлялись голливудскими экранизациями 50-х годов: «Поющие под дождем», «Забавная мордашка» и многими другими.

«Это не альбом, это жизнь. Жизнь, длиною в 33 года. Посвящается всем, кто однажды осмелился, или все же осмелится покинуть зону комфорта, родной город и начнет бежать не от проблем, а на встречу к мечтам... Мы это сделали!», — подписал релиз музыкант. Над пластинкой также работали народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко, поп-исполнительница и половинка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева, хип-хоп сенсация Alyona Alyona и певица Lida Lee.

Презентация альбома состоится 1 июня в НСК Олимпийский.

Напомним, ранее певец, танцор и композитор Monatik выпустил клип «То, от чего без ума», в котором решил вернуться в 90-е годы: в видео выстроена музыкальная эстетика конца девяностых-начала нулевых, а также присутствуют отсылки к культовых сценам из культовых боевиков: например, сцена противостояния разворачивается в магазине «Кунг-Лунг». Так назывался музыкальный альбом Джеки Чана и так звали его друзья.