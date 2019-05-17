Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь»
«Я хочу велосипед и чистой футболкой падать в грязь! Мой лучший друг пепси, мой главный враг попса», — так звучит новый манифест певицы Монеточки, сингл «Падать в грязь». В своей привычной манере Лиза Гырдымова говорит о простых вещах и одновременно социально значимых, советует придерживаться примет и воплощать мечты в реальность. Автором музыки вновь стал Витя Исаев, ответственный за релиз 2018 года «Раскраски для взрослых».
Героиня сентябрьского номера «Собака.ru» 2018 года певица Монеточка сегодня, 17 мая, прервала молчание новым синглом «Падать в грязь» — в духе летних ожиданий героиня песни следит за происходящим в обществе и рассказывает о своих простых желаниях. «Падают звезды, ах, поймать бы хоть одну! Бомбы-ракеты летят, не знаю, куда и откуда. Я хочу сделать настоящее тату, я посвящу его женщине из клуба».
Монеточка
Я особенно не дружу со сверстниками. Сейчас мои друзья — люди из индустрии, которые занимаются музыкой, и они старше меня. Слушают меня тоже люди старше: вижу аудиторию на концертах — там нет двадцатилетних, у них другие кумиры. Их не притягивают мои темы, поэтому я не считаю себя олицетворением их поколения. Не то чтобы я активно отрицала такую привязку — мне просто кажется, что только при отсутствии ориентиров ты можешь творить свободно, честно и про себя.
Попсовую музыку отличает легкость, то есть о попсовую музыку ты не запинаешься и ничто не мешает этой музыке забираться щупальцами в твой мозг. Я начинала с музыки трудной для прослушивания — она была плохого качества, не отработанная ни по мелодиям, ни по текстам, я не умела ничего. Из-за этого слушателям было необходимо приложить усилия, чтобы понять, о чем мои песни, и только затем полюбить их.
Напомним, 2 апреля Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.
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