Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь»

Из интервью для «Собака.ru»:

Я особенно не дружу со сверстниками. Сейчас мои друзья — люди из индустрии, которые занимаются музыкой, и они старше меня. Слушают меня тоже люди старше: вижу аудиторию на концертах — там нет двадцатилетних, у них другие кумиры. Их не притягивают мои темы, поэтому я не считаю себя олицетворением их поколения. Не то чтобы я активно отрицала такую привязку — мне просто кажется, что только при отсутствии ориентиров ты можешь творить свободно, честно и про себя.

Попсовую музыку отличает легкость, то есть о попсовую музыку ты не запинаешься и ничто не мешает этой музыке забираться щупальцами в твой мозг. Я начинала с музыки трудной для прослушивания — она была плохого качества, не отработанная ни по мелодиям, ни по текстам, я не умела ничего. Из-за этого слушателям было необходимо приложить усилия, чтобы понять, о чем мои песни, и только затем полюбить их.