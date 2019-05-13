На Василеостровском рынке впервые проведут фестиваль — в лайн-апе Альянс, ЛАУД и диалоги с героями города

15 июня на территории новоиспеченной гастрономической и лайфстайл мекки Петербурга — Васильевском рынке — впервые проведут фестиваль московский фестиваль Esquire Weekend. В лайн-апе живые выступления культовой группы Альянс, электронщиков ЛАУД и других артистов, а также диалоги с героями города — Михаилом Шацом, фронтменом треш-поп коллектива Little Big Ильей Прусикиным, Арамом Мнацакановым и еще несколькими, чьи имена раскроются позже. Надо быть!

Впервые в Петербурге медиафестиваль Esquire Weekend откроет несколько площадок, созданных на базе тем одноименного журнала — музыка, кино, театр, литература, политика, технологии, автомобили, одежда, гастрономия. Эпицентром фестиваля станет музыкальная сцена, основная из которых расположится на открытом воздухе — на ней выступят группа Альянс, ЛАУД и другие. Обещают также экспериментальную сцену, где выступления пройдут в «более неожиданном формате со своим сценическим подходом».

На территории корнера «Диалоги» главный редактор Esquire Сергей Минаев запустит открытый разговор известных людей и друзей журнала с присутствующими. В этом году у гостей фестиваля снова будет возможность задать вопросы выдающимся героям российской действительности актеру и юмористу Михаилу Шацу, фронтмену Little Big Илье Прусикину, ресторатору Араму Мнацаканову и еще нескольким, чьи имена раскроются позже.

Куда же без фудкорта — на территории обновленного Василеостровского рынка, в корнере с говорящим названием «Голод», развернется настоящий поп-ап ресторан, который начнет свою работу еще до официального открытия рынка.

Напомним, ранее стал известен лайн-ап фестиваля Stereoleto-2019, который пройдет в Петербурге 6 и 7 июля. Фестиваль пройдет на территории «Севкабель Порта». Там откроют пять сцен с разными концепциями, крытые и открытые лаунж-зоны, прилавки с уличной едой. Также посетители смогут посмотреть на арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров.