Петербургский freepop коллектив Super Collection Orchestra выпустил солнечный клип на песню «Улыбнись»
Холод не помеха — петербургский freepop коллектив Super Collection Orchestra презентовал по-настоящему летнее видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. «Улыбаясь вам, мы видим улыбки и свет в глазах — в ответ!», — признаются участники коллектива. Самое время посмотреть и присоединиться!
Новая видеоработа Super Collection Orchestra — лайф-заметки о жизни на VHS-камеру. Музыканты гуляют по территории Севкабель Порта, катаются на скейте, дурачатся на заднем сидении машины и танцуют на берегу Финского залива в закатных лучах солнца. Трек вошел во второй студийный альбом группы FREEPOP. Vol 1, презентованный 3 мая — в нем музыканты впервые запели на русском. Режиссером клипа выступил музыкальный видеограф Александр Лебедев.
«Это совсем не постановочная история. Работали над клипом в солнечный день, мы специально подгадали — и с самого утра поехали снимать с нашим другом на VHS-камеру, которая, нам кажется, придала уюта и мягких оттенков видео», — рассказали «Собака.ru» участники коллектива.
Super Collection Orchestra
Freepop — это в первую очередь свобода. Поп-музыка — это такой меленький воришка из разных жанров, а привязка к free дает большую палитру красок. Поэтому freepop — бегун, который отовсюду ухватил кусочек и собрал себе золотой сундучок. Нашим слушателям от 16 до 45 лет. Ник родственникам включал записи, бабушка сказала: «О, под эту музыку можно даже поспать!». Даниил знакомому музыканту отправил альбом, он сначала дежурными фразами отчитался, а через пять минут пишет: «Даня, блин, так круто!» А дяденьке 65 лет.
Сейчас такое время, когда границы между андерграундом и массовым искусством стерты, все это кружит в одном танце. Мы хотим иметь возможность постучаться в любой дом, что проще сделать, если ты не находишься под землей. Пока на музыке получается зарабатывать ровно столько, сколько необходимо, чтобы вложить средства в нее обратно. Чтобы получать круглые суммы, нужен pop без приставки free. Наш пусть сложнее и круче — у нас будут обветренные лица, потому что мы пройдем через тернии. Freelance, freepop — у нас все вокруг этих понятий вертится. Уравновесить их помогает гармония работы и вдохновения.
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