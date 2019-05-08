Петербургский freepop коллектив Super Collection Orchestra выпустил солнечный клип на песню «Улыбнись»

Из интервью для «Собака.ru»:

Freepop — это в первую очередь свобода. Поп-музыка — это такой меленький воришка из разных жанров, а привязка к free дает большую палитру красок. Поэтому freepop — бегун, который отовсюду ухватил кусочек и собрал себе золотой сундучок. Нашим слушателям от 16 до 45 лет. Ник родственникам включал записи, бабушка сказала: «О, под эту музыку можно даже поспать!». Даниил знакомому музыканту отправил альбом, он сначала дежурными фразами отчитался, а через пять минут пишет: «Даня, блин, так круто!» А дяденьке 65 лет.

Сейчас такое время, когда границы между андерграундом и массовым искусством стерты, все это кружит в одном танце. Мы хотим иметь возможность постучаться в любой дом, что проще сделать, если ты не находишься под землей. Пока на музыке получается зарабатывать ровно столько, сколько необходимо, чтобы вложить средства в нее обратно. Чтобы получать круглые суммы, нужен pop без приставки free. Наш пусть сложнее и круче — у нас будут обветренные лица, потому что мы пройдем через тернии. Freelance, freepop — у нас все вокруг этих понятий вертится. Уравновесить их помогает гармония работы и вдохновения.