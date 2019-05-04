Гамлет Мовсисян и Наири Симонян создали в столице Армении музыкальный фестиваль Urvakan

Наши друзья, Гамлет Мовсисян (рок-группа «Комната 105» ресторан Hamlet & Jacks ) и Наири Симонян (фестиваль и выставка экспериментальной музыки Synthposium в Москве) никуда не пропали, а всего за полгода создали в столице Армении музыкальный фестиваль Urvakan.

Дневная программа фестиваля Urvakan развернется в прежде заброшенном парке с Детской железной дорогой, а ночная клубная часть — в популярной Фотобиблиотеке Мирзояна. Это клуб, библиотека, кинозал и коворкинг, в котором в Ереване принято проводить время.

Год назад, в апреле 2018 года, в Армении произошла мягкая «бархатная революция» и теперь страна показывает изменения в различных сферах. В Ереване, где на данный момент фактически нет ни постоянно действующей концертной площадки, ни техно-клубов, ни развитой инди-сцены, в первую в городе сочли правильным обзавестись своим международным музыкальным фестивалем, а опытные петербуржцы и москвичи пришли на помощь.

Лайнап соответствует бюджету фестиваля, который только появился на свет. Это праздник инди-сцены и андеграунда без больших хедлайнеров (окей, если не считать Томми Кэша новым богом музыки), на котором представлены герои альтернативной и клубной музыки из разных стран, с огромным упором на российскую электронику (артисты «Гост Звука», «Армы», «Рабицы», «Клуба» и все-все) и местных музыкантов.

Церемония открытия фестиваля прошла вчера в Концертном зале имени Арама Хачатуряна — это главная академическая площадка города. Тут прозвучала этно-электронная симфония «Топография городов-призраков», специально созданная для фестиваля Стасом Шарифуллиным (проект HMOT) в содружестве с Сергеем Летовым и армянскими фолк и фюжн-артистами Микаэлем Восканяном, Лусией Казарян-Топчан и Варданом Арутюняном, которые задействовали тар и другие ближневосточные инструменты. Тему продолжил Ата Эбтекар, патриарх иранской экспериментальной электроники с проектом Sote и иранскими фолк-исполнителями в содружестве с медиахудожником Radiohead Тариком Барри. Мы привыкли слушать (или пропускать мимо ушей) подобные проекты на фестивалях наподобие SKIF в Петербурге, а Urvakan дал экспериментальной, но живой и резонирующей с моментом музыке достойное торжественное обрамление.

Ночная программа открытия продолжилась в библиотеке Мирзояна, где разогретые москвичи и петербуржцы знакомились с ереванцами под сенью цветущего во дворе каштана. В верхнем небольшом и душном зале, который не спасали вентиляторы, играл Данила Аврамов (Vtgnike) с долгожданным лайвом с недавним альбомом. Его сменил за вертушками Flaty, к которому присоединилась Kedr Livansky — в их сете ощущался особый душевный подъём, ведь именно вчера вышел новый альбом Яны Кедриной. Также играли «научные сотрудники» из московского НИИ, который буквально накануне попрощался со своей площадкой. Всё это вносило свои ноты в происходящее рождение фестиваля и единение разных стран и городов.

Сейчас, в субботу, в Ереване идёт дождь, и, пожалуй, это знаменитое сложное испытание для любого фестиваля на открытой площадке, которое сразу выпало новому большому событию в Армении. Посмотрим, дойдёт ли до Детской железной дороги, как планировал, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подробности основных дней фестиваля читайте на будущей неделе.

Автор текста — Дмитрий Первушин.