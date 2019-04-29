Петербургский музыкант ШАФИРОV презентовал дебютный альбом «Разный»

Петербургский музыкант и продюсер Валера Шафиров выпустил дебютный альбом проекта ШАФИРОV — «Разный». В пластинку вошли девять композиций, а на титульную песню снято видео. Автор с легкой иронией рассуждает о противоречивых мужских вопросах: любовь, ошибки, привычки, и к жару поп-песни подмешивает самые разные стилевые приемы. Послушайте (и посмотрите!) прямо сейчас.

Альбом «Разный» — мой реверанс классической поп-музыке со шлягерными мелодиями и комфортными аранжировками. Но это, безусловно, продукт 2019 года, где я цитирую множество стилей: хип-хоп, реггетон, урбан, электрофанк, нью-рейв, госпел.

Шафиров с 2016 года пробует себя в сольном творчестве. Его авторские программы звучали на фестивальных и концертных площадках. Работа над дебютным полноформатником заняла год — главной задачей было найти собственное узнаваемое звучание, которое соответствовало бы времени. Ответ на вопрос «Есть ли поп после рэпа», автор предлагает поискать в его песнях.