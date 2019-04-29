Музыкальный фестиваль Gamma-2019 пройдет на шести площадках Петербурга — от Планетария №1 до завода «Арсенал» и Степана Разина

Фестиваль музыки и искусства Gamma объявил программу мероприятий. В этом году действие развернется на шести площадках Петербурга — Планетарий №1, Люмьер-холл, Завод имени Степана Разина и «Арсенал», новый Gamma Hotel на набережной Обводного канала и образовательное пространство Школы Masters. В программе, которая стартует 11 июля , не только выступления артистов звука и изображения, но и обучение в лаборатории искусственного интеллекта, двухдневный международный форум о культуре и технологиях, а также многочисленные афтепати.

Планетарий №1 на Обводном канале даст старт фестивальной программе Gamma-2019 концертом-открытием — выступит японский музыкант Kazuya Nagaya в тандеме с медиа-художником Ali Demirel. Концерт станет сочетанием культурных традиций, философии и технологической современности, которая воплотится в музыке и визуализации купола планетария — самого большого в мире.

11 и 12 июля в стенах Люмьер-холла пройдет двухдневный международный форум о культуре и технологиях для социальных инноваций. Вечером 12 июля гостей форума ждет официальное афтепати в стенах нового Gamma Hotel на Обводном канале. «Недалеко от привычной локации фестиваля год назад открылся одноименный отель. Мы решили, что такие совпадения нельзя игнорировать, было принято решение провести афтепати в холле, который повторяет архитектуру традиционного петербургского «колодца»», — рассказывают организаторы фестиваля. Еще одна официальная вечеринка завершит программу Gamma-2019 14 июля — после окончания официальной программы на заводе имени Степана Разина, действие переместится на территорию завода «Арсенал». Обещают обширную музыкальную палитру от эмбиента до экспериментальной электроники.

Основная музыкальная часть фестиваля Gamma-2019 развернется на территории завода имени Степана Разина — в последний раз. Новые пространства и фестивальные сцены (целых шесть!), семь этажей и более 60 музыкантов и диджеев из 15 стран мира. Организаторы обещают, что финал станет грандиозным — Gamma Main пройдет 13 июля и завершит фестивальную программу этого года.

В мае, перед стартом официальной программы музыкального фестиваля Gamma-2019, в пространстве Школы Masters развернется лаборатория искусственного интеллекта и звука — под эгидой мероприятия проведут образовательные лекции и пройдут открытые события. Кстати, продукты деятельности лаборатории покажут прихожанам фестиваля 13 июля — аудиовизуальные перформансы, живые выступления и импровизации.