Бочелли, Гарифуллина и «Би-2» выступят на Дворцовой в рамках Петербургского международного экономического форума

6-8 июня, в дни проведения Петербургского международного экономического форума, на Дворцовой площади пройдут два общедоступных концерта — для ценителей классики и фанатов отечественного рока. Оба мероприятия объединятся в фестиваль «От классики до рока» — абсолютно бесплатный! В хэдлайнерах программы — Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина и группа «Би-2» с симфоническим оркестром.

7 июня гостям и жителям Петербурга будет представлена классическая программа — выступит один из ведущих теноров мировой оперной классики Андреа Бочелли вместе с приглашенным сопрано, известной оперной певицей, солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. На следующий день, 8 июня, Дворцовая площадь объединит классику и рок — в рамках гала-концерта ПМЭФ выступит легендарная рок-группа «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Тандем представит аранжировки к главным хитам группы.

Творческая концепция фестиваля «От классики до рока», приуроченная к проведению Петербургского международного экономического форума, объединить мероприятия разных жанров — от постановок в ведущих театрах и выставок в известнейших музеях Санкт-Петербурга до обширной экскурсионной и концертной программы. По словам организаторов, цель фестиваля — создать уникальный бренд, визитную карточку современного музыкального Санкт-Петербурга, дать старт новому музыкальному событию на карте России.

Начало мероприятий в 20:00. Вход свободный.

Напомним, в 2018 году, накануне старта Петербургского экономического форума, в Nautilus Space на Васильевском острове состоялся закрытый прием издательского дома «Коммерсант», на котором выступила певица Земфира — посмотрите в нашем видеорепортаже, как это было.