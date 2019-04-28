«Альянс» показали новый клип на песню «Забытые слова» — с первого за 25 лет альбома коллектива

Главную роль в новой видеоработе «Альянса», режиссером которой выступил Михаил Макаренков, исполнила актриса Лиза Лутц — она проводит время за городом, катается по заснеженным лесам на лошади, облачившись в народный костюм и кокошник, катается в упряжке с собаками породы хаски и греется у костра. В кадре периодически появляется клавишник группы Олег Парастаев, поющий и работающий в студии звукозаписи.

Новая волна популярности коллектива «Альянс» началась 5 апреля — тогда музыканты показали клип на песню «На заре», снятый в в 1987 году. «Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел...» — подписал тогда публикацию клавишник группы Олег Парастаев. Позже видеохостинг YouTube заблокировал клип — по версии администраторов сервиса, канал, на котором он был размещен, был заблокировал за спам, обман и мошенничество. Дело в том, что он всего лишь быстро набирал просмотры — еще бы, ждали 32 года! А еще послушайте альбом «Хочу летать!» — материал, представленный на нем, копился с 2003 года, но тогда в свет вышла лишь небольшая его часть.

Группа «Альянс» была образована в 1981 году по инициативе гитариста Сергея Володина. В первоначальный состав также вошли вокалист и гитарист Игорь Журавлев, басисит Андрей Туманов и барабанщик Владимир Рябов. Время рождения группы совпало с началом в СССР музыкальной «новой волны». Осень 1986-го стала моментом возрождения группы — тогда к коллективу присоединились клавишник Олег Парастаев и электронщик Константин Гаврилов. Песня «На заре», музыку и текст к которой написал Олег Парастаев, появилась на альбоме «Альянс 87» 1987 года — сейчас она является признанным гимном «новой волны».