Послушайте дебютный альбом Эрики Лундмоен. Там есть фиты с Рем Дигга и Мальбэк
Эрика Лундмоен при поддержке лейбла MLBC выпустила дебютный альбом, который состоит из 11 треков, два из которых — с Рем Дигга и Мальбэк.
«В пластинку я вложила очень много сил, души, эмоций, событий и музыки. Я тот человек, который ищет правильные длинные пути и не идет по головам. Я не хотела продавать душу дьяволу и подписывать контракт с крупным лейблом и решила сотрудничать с Ромой, потому что он помогает мне не терять себя. И это команда мечты» — рассказала она в интервью «Собака.ru».
Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, здесь ходила на оперы в Мариинку и здесь же начала писать первые наивные песни и искать свой стиль. О своем музыкальном пути Эрика Лундмоен рассказала «Собака.ru».
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