Послушайте дебютный альбом Эрики Лундмоен. Там есть фиты с Рем Дигга и Мальбэк

Эрика Лундмоен при поддержке лейбла MLBC выпустила дебютный альбом, который состоит из 11 треков, два из которых — с Рем Дигга и Мальбэк.

«В пластинку я вложила очень много сил, души, эмоций, событий и музыки. Я тот человек, который ищет правильные длинные пути и не идет по головам. Я не хотела продавать душу дьяволу и подписывать контракт с крупным лейблом и решила сотрудничать с Ромой, потому что он помогает мне не терять себя. И это команда мечты» — рассказала она в интервью «Собака.ru».