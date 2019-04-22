На ближайшей вечеринке NIGHT'N'DAY пройдет премьерный эфир радиохаба Ballantine's True Music Radio. Он создан совместными усилиями одноименной музыкальной платформы и самих Roots United, а курирует проект независимое онлайн-радио TESTFM. Основная цель проекта — поддержка локальной музыкальной сцены.

Поп-ап студия в формате музыкальной гостиной с компактным танцполом и баром появится на всех масштабных вечеринках Roots United в течение года. А играть там будут молодые диджеи из Петербурга. Их выступления будут транслироваться в прямом эфире, а в конце года записи сетов передадут голландской радиостанции Red Light Radio. Автора лучшего микса пригласят выступить в эфире студии в Амстердаме.

Выбирать артистов для выступлений в радиохабе будут кураторы TESTFM. На вечеринке 1 мая, которая пройдет в клубе Blank, уже запланированы сеты X.Y.R, Sergey Doroshev, Charly B, Kierastoboy, Errortica, Krayeved и Chronic Preview.

TESTFM – независимое онлайн-радио, которое на протяжении четырех лет осуществляет вещание в практически ежедневном режиме. Оно открывает слушателям электронную сцену Петербурга и принимает в гостях ведущих европейских диджеев.

Напомним, на ночной вечеринке NIGHT'N'DAY в качестве хедлайнеров заявлены Ancient Methods, Phase Fatale, Delta Funktionen и OTHR. А в рамках дневной программы состоится открытие летней террасы клуба Blank в обновленном формате.