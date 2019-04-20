Shortparis и T-Fest бесплатно выступят на «Газпром Арене» перед трансляцией матча «Зенита»

Сегодня, 20 апреля, на «Газпром Арене» выступят петербургский музыкальный коллектив Shortparis и рэпер T-Fest — абсолютно бесплатно! Концерт станет «разогревом» перед трансляцией матча «Зенит»—«Краснодар», который покажут на большом экране. Надо быть!

Вход на арену откроют в 19:00. Shortparis начнут выступление в 19:30, а в 20:10 на сцену выйдет T-Fest. Матч станет для «Зенита» одним из самых важнейших в сезоне. Комментировать матч вживую будут комментатор Константин Генич и футболист «Зенита» Александр Ерохин, а на стадионе также пройдет автограф-сессия игрока «Зенита» Далера Кузяева. От результата матча «Зенит»—«Краснодар» зависит исход чемпионата — сейчас петербуржцы находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, а «Краснодар» делит второе с московским «Локомотивом».

Чтобы попасть на бесплатное выступление, необходимо заранее скачать на сайте «Зенита» пригласительные билеты.

Напомним, ранее Shortparis стали гостями передачи «Ещенепознер», которую запустил автор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников. Съемки двойного интервью (да-да, фронтмен коллектива Николай Комягин не остается в стороне и сам задает вопросы ведущему) проходили в прачечной благотворительного фонда «Ночлежка». Также короткометражка петербургского режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным в главной роли попала в программу Cinйfondation Каннского кинофестиваля. А еще посмотрите клип одной из самых самобытных петербургских групп на песню «Страшно» — отсылка одновременно к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам.