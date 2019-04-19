Премьера «Собака.ru»: трек «Идем на канцо» группы «Аигел»

Илья Барамия: Это легкий, в нашем понимании, жанровый трек – не перегруженный смыслом. Изначально это был текст для нашего видеоприглашения на осенние концерты, который я просил Айгель доделать и сочинить к нему второй куплет. Надеюсь, он будет хорошо звучать на предстоящих концертах».