Премьера «Собака.ru»: трек «Идем на канцо» группы «Аигел»
На сайте «Собака.ru» – релиз трека «Идем на канцо» группы «Аигел», совместного проекта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и участника «СБПЧ» Ильи Барамии. По словам музыкантов, он получился легким и не перегруженным смыслом.
Сегодня, 19 апреля, вышел новый трек дуэта «Аигел» «Идем на канцо». Это самостоятельный сингл, и его не будет на третьем альбоме группы «Эдем» (релиз которого намечен на май). В марте музыканты выпустили песню с него – на «На нашей стороне».
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Айгель Гайсина:
У нас есть стихи, песни и песенки, «Идем на канцо» – это песенка».
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Илья Барамия:
Это легкий, в нашем понимании, жанровый трек – не перегруженный смыслом. Изначально это был текст для нашего видеоприглашения на осенние концерты, который я просил Айгель доделать и сочинить к нему второй куплет. Надеюсь, он будет хорошо звучать на предстоящих концертах».
Услышать «песенку» вживую можно уже 28 апреля – на концерте группы в клубе VNVNC (Конюшенная пл., 2). А в июле «Аигел» выступят на фестивале Stereoleto.
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