Alyona Alyona выпустила вместе с Alina Pash клип на песню «Падло»
Alyona Alyona и Alina Pash выпустили клип на песню «Падло». По сюжету ролика в патриархальном Чернобыльграде в 2049 году вдруг начинают пропадать мужчины — женщины основывают тайное движение, и именно в их темных подвалах работают похищенные мужчины.
Этно-фантасмагория с пасхальными яйцами в центре сюжета – дело рук Натана Дэйзи, французского клипмейкера и соавтора прежнего видео Alina Pash«OINAGORI».Он также известен, как Jaw – хаус-вокалист мирового класса из парижского хаус-трио Dop. «Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя» — рассказал о своем видении ролика Натан.
Alyona Alyona, для которой «Падло» стал первым опытом сложных постановочных съемок, видит смысл клипа по-своему: «У каждого из нас – свой путь, которым мы идем. На этом пути есть препятствия, барьеры, подъемы и падения, которые помогают нам получить самое ценное – опыт. Этот опыт из года в год, из поколения в поколение передавали нам наши предки. Именно благодаря уникальности этого опыта мы сегодня – те, кто мы есть».
Напомним, что песня «Падло» вошла в дебютный альбом «Пушка». Его можно послушать в Apple Music и «Яндекс.Музыке».
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