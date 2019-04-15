Alyona Alyona выпустила вместе с Alina Pash клип на песню «Падло»

Alyona Alyona и Alina Pash выпустили клип на песню «Падло». По сюжету ролика в патриархальном Чернобыльграде в 2049 году вдруг начинают пропадать мужчины — женщины основывают тайное движение, и именно в их темных подвалах работают похищенные мужчины.

Этно-фантасмагория с пасхальными яйцами в центре сюжета – дело рук Натана Дэйзи, французского клипмейкера и соавтора прежнего видео Alina Pash«OINAGORI».Он также известен, как Jaw – хаус-вокалист мирового класса из парижского хаус-трио Dop. «Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя» — рассказал о своем видении ролика Натан.