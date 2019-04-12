Послушайте дебютный альбом группы LSD, состоящей из Сии, Дипло и Labrinth

Группа LSD, состоящая из диджея Дипло, певицы Сии и рэпера Labrinth, выпустила дебютный альбом «Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD», в который вошли девять треков и ремикс от Лил Уэйна.

В интервью Rolling Stone Labirinth рассказал, что решил не упускать шанс собраться: «Это один из самых креативных проектов, в которых я принимал участие. Мы одеваемся в сумасшедшие наряды, возимся с визуальными образами. Мы создали анимацию для группы. Создается ощущение, что ты не самый главный, поэтому это позволяет нам быть немного сумасшедшими и не бояться облажаться, делать то, что мы хотим».