«Мужа дома нету" — это народный танцевальный хаус. Изначально песню пели на свадьбах в селе Россошки воронежской области. Таким образом девушкам внушали, как точно нельзя себя вести в ситуации, когда мужа дома нет. В ней аккумулированы бешеная экспрессия, отрыв и азарт, но вместе с тем тут есть и мораль» — рассказала Тина Кузнецова.

Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип на песню «Мужа дома нету». В ролике Тина Кузнецова гонится за совсем отбившимся от рук Дорном, который уже немного «подшофе». Музыкант ускользает в танце и скрывается между соснами и березами.

Съемки организовывали в спешке — никто просто не ожидал, что песня станет такой популярной. А за полдня до старта Киев, где проходили съемки, внезапно засыпало снегом. Спустя время солнце все же выглянуло, но стояла минусовая температура, поэтому участникам видео пришлось работать в экстремальных условиях: костюмы-то летние.

Режиссером и оператором ролика стал Дима Черняевский. Его Иван Дорн выбрал не случайно: «Люблю давать возможность проявить себя людям, которые горят идеей, творчеством в целом и нашим творчеством - все это совпало в Диме Чернявском! Он, кстати, снимался в клипе, который я срежиссировал для Lolita Kox недавно, в роли парня в бейсбольном шлеме!»

Напомним, что Иван Дорн стал режиссером клипа Lolita Kox на одноименный трек из альбома «Че такие кислые?» Видео опубликовали на Youtube-канале платформы Masterskaya.

Ролик — фантастический блокбастер о группировках города Славутич. А его главные герои — бездельник Жека и банда фриков в кислотных шубах. Вместе они держат в страхе город и отжимают деньги у жителей.