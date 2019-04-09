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YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»

Клип группы «Альянс» на песню «На заре», снятый еще в 1987 году и заблокированный видеохостингом YouTube  из-за слишком большого количества желающих увидеть его, наконец разблокировали — его снова можно увидеть на странице Олега Парастаева.

Напомним, что экс-музыкант «Альянса» опубликовал ролик 5 апреля, но уже через день его заблокировали — по версии администраторов сервиса, канал, на котором он был размещен, был заблокировал за спам, обман и мошенничество. Дело в том, что он всего лишь быстро набирал просмотры.

 


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