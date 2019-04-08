Воспитательница детского сада Alyona Alyona выпустила дебютный альбом «Пушка»

Украинская воспитательница детсада и рэперша Alyona Alyona выпустила дебютный альбом «Пушка». Его можно послушать в Apple Music и «Яндекс.Музыке».

Она рассказала Apple Music, что решила именно так назвать альбом, потому что в комментариях ее зовут «Пушка». Кроме того, Alyona Alyona заявила, что она сторонница феминизма и бодипозитива, но затрагивать эти темы в своем творчестве не собирается.