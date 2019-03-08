Вышел первый релиз музыкального лейбла Still Only от Mnogoznaal — дебютный альбом SP4K «Аутсайдер»
Сегодня в музыкальной индустрии появилось новое имя — рэпер Mnogoznaal запустил свой собственный лейбл Still Only. Он официально стартует этой весной и объединит под своим крылом 5 музыкантов, включая Rocket, «Казускома» и LGA. Вышел первый релиз музыкального лейбла — дебютный альбом SP4K «Аутсайдер». Послушайте его прямо сейчас!
SP4K — электронный музыкальный продюсер из Санкт-Петербурга, известный работой с Boulevard Depo и Thomas Mraz, резидент Hyperboloid и комьюнити «Береза». Дебютник «Аутсайдер» включает в себя шесть треков в жанре альтернативный хаус — SP4K впервые демонстрирует себя в качестве исполнителя. Одна из композиций является аллюзией на главное мероприятие новой музыкальной волны — московский фестиваль «Боль», а также музыкант продолжает запущенный тренд на внедрение модной индустрии в музыку и воспевает девочку в платье Fred Perry. Меланхоличные мотивы в дебютном релизе музыканта сочетаются с хаус битами, превращая композиции в полноценный рассказ в альт-поп формате.
Музыкант признается, что идею начать петь продумывал давно. «Недавно я услышал такую мысль: надо слушать меньше грустной музыки — и тогда вы сами будете чувствовать меньше грусти. Я с этим в корне не согласен. Для меня грустная музыка — отдушина. Это как рассказать близкому другу о проблеме: вместо того, чтобы давать умные советы, он просто будет тебе сопереживать. Эту роль выполняет и грустная музыка. Идею начать петь я обдумывал давно, но формулировал, о чем, долго. Я решил познакомить зрителя с собой, рассказать свою историю, свои ощущения, свои далеко не светлые мысли», — поделился SP4K.
Напомним, 22 февраля Boulevard Depo выпустил новый альбом «Stay Ugly». Туда вошли шесть треков — в том числе композиция «Должен», продюсером которой выступил SP4K.
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