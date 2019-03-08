Вышел первый релиз музыкального лейбла Still Only от Mnogoznaal — дебютный альбом SP4K «Аутсайдер»

Музыкант признается, что идею начать петь продумывал давно. «Недавно я услышал такую мысль: надо слушать меньше грустной музыки — и тогда вы сами будете чувствовать меньше грусти. Я с этим в корне не согласен. Для меня грустная музыка — отдушина. Это как рассказать близкому другу о проблеме: вместо того, чтобы давать умные советы, он просто будет тебе сопереживать. Эту роль выполняет и грустная музыка. Идею начать петь я обдумывал давно, но формулировал, о чем, долго. Я решил познакомить зрителя с собой, рассказать свою историю, свои ощущения, свои далеко не светлые мысли», — поделился SP4K.

Напомним, 22 февраля Boulevard Depo выпустил новый альбом «Stay Ugly». Туда вошли шесть треков — в том числе композиция «Должен», продюсером которой выступил SP4K.