Олег Трофим снял новый клип-короткометражку для Сироткина

Сегодня состоялась премьера нового клипа группы Sirotkin на трек «Выше домов». Над ним работали режиссер фильма "Лед" Олег Трофим и оператор фильма «Притяжение» Михаил Хасая при поддержке Hype-production. Съемки проходили в Грузии. Главную роль в короткометражке сыграла актриса и модель Тинатин Далакишвили.

Два года назад эта же команда создала видео Sirotkin «Бейся, сердце!»