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Олег Трофим снял новый клип-короткометражку для Сироткина

Сегодня состоялась премьера нового клипа группы Sirotkin на трек «Выше домов». Над ним работали режиссер фильма "Лед" Олег Трофим и оператор фильма «Притяжение» Михаил Хасая при поддержке Hype-production. Съемки проходили в Грузии. 

Главную роль в короткометражке сыграла актриса и модель Тинатин Далакишвили.

 

Два года назад эта же команда создала видео Sirotkin «Бейся, сердце!»

Ранее «Собака.ru» писала, что на YouTube прошла премьера клипа Оли Красновой «Забытая в космосе». Режиссером стал Михаил Колесников. 


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