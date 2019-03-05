Олег Трофим снял новый клип-короткометражку для Сироткина
Сегодня состоялась премьера нового клипа группы Sirotkin на трек «Выше домов». Над ним работали режиссер фильма "Лед" Олег Трофим и оператор фильма «Притяжение» Михаил Хасая при поддержке Hype-production. Съемки проходили в Грузии.
Главную роль в короткометражке сыграла актриса и модель Тинатин Далакишвили.
Два года назад эта же команда создала видео Sirotkin «Бейся, сердце!»
Ранее «Собака.ru» писала, что на YouTube прошла премьера клипа Оли Красновой «Забытая в космосе». Режиссером стал Михаил Колесников.
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