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Этим летом Кристина Агилера выступит в Петербурге с сольным концертом

На сайте американской певицы Кристины Агилеры появилась информация о сольных концертах в Петербурге и в Москве.

По данным сайта, Агилера даст концерт 21 июля в «Ледовом дворце» в Петербурге, а 23 июля выступит в Москве в «ВТБ Арене». Известно, что билеты можно будет приобрести с 5 марта. В Москве организацией выступлений занимается концертное агенство SAV Entertainment, а в Петербурге — корпорация PMI.

Напомним, летом прошлого года Агилера впервые за шесть лет выпустила альбом — он получил название «Liberation».

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Автор: Shdaria
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