Иван Дорн записал совместную фолк композицию с певицей Zventa Sventana «Мужа дома нету»
Музыкант Иван Дорн продолжает экспериментировать со звучанием — на этот раз певец записал совместную композицию с певицей Тиной Кузнецовой, вокалисткой проекта Zventa Sventana. Песня стала заглавной на новом альбоме коллектива с одноименным названием — «Мужа дома нету». Теперь мы знаем, как вести себя в одиночестве!
Релиз пластинки состоялся 1 марта. Внутри — шесть треков, которые превращают аутентичные песни в актуальные и даже дерзкие: они основаны на архивных этнографических записях. «Мужа дома нету» исполнена в стиле фолк, с элементами народной фольклорной песни. «Изначально песню пели на свадьбах в селе Россошки воронежской области. Таким образом девушкам внушали, как точно нельзя себя вести в ситуации, когда мужа дома нет. Материал дикий, нерафинированный, сложный. Только такой истинно свободный творец, как Ваня, мог пойти на такую коллабу. Спасибо, дорогой, что согласился на эту авантюру!», — поделилась Кузнецова.
По словам музыкантов, совместная работа получилась настоящим народным танцевальным трансом. «Трек про грань между свободой и разгулом. Про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы», — добавляет она.
«Тина, новый альбом на повторе… Повторяю! На повторе!», — поделился сегодня Дорн в своем Instagram, выложив скриншот пластинки.
Напомним, в сентябре прошлого года Иван Дорн и диджей Vakula выпустили новый сингл «Опомнись». Позже музыканты представили клип на него. В октябре Иван Дорн, шведская певица MШ и создатель группы Major Lazer, диджей Diplo записали совместный трек Stay Open для платформы TBRG Open. Основная версия песни была записана в мае этого года, но коллаборация с украинским музыкантом стала доступна только сейчас. Ранее в сети появилась полная запись OTD Live Ивана Дорна — концерт был снят при помощи восьми профессиональных камер и пяти мобильных телефонов.
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