Вышло переиздание альбома группы «Кино» «Группа Крови» — с обновленным звучанием и 60 архивными фотографиями

Петербургское музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови». Оригинальная версия была записана и представлена в 1988 году. Теперь пластинка выходит с обновленным звучанием и 60 архивными фотографиями, а в оформлении обложки — оригинальный коллаж.

Издание современной версии «Группы Крови» вышло при непосредственном участии музыкантов группы — гитариста Георгия Каспаряна и басиста Игоря Тихомирова, а также сына лидера группы Виктора Цоя — Александра. В записи были использованы оригинальные мастер-ленты, а фонограмма альбома прошла посекундную реставрацию звука.

Обновленная пластинка представлена в трех форматах. Первый — лимитированное расширенное издание на трех компакт-дисках с ремастером сингла группы «Кино» «Мы ждем перемен», записью концертного выступления-презентации альбома на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба, а также архивными черновым сведением. Второй — издание на кассете с полной аналоговой копией мастер-ленты альбома, в которой фонограмма не подвергалась обработкам и реставрации (как раньше!). Третий формат включает в себя красный винил с дополнительным синглом «Хочу перемен», тройной компакт-диск, кассету, плакат и принт с дизайном альбома и автографами участников группы.

Напомним, в декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет издан в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». Релиз также планируется издательством Maschina Records.