Александр Цыпкин стал сценаристом нового клипа Бориса Гребенщикова — с Дапкунайте, Хабенским и Пересильд
Писатель и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Александр Цыпкин стал сценаристом новой видеоработы на песню Бориса Гребенщикова «Темный как ночь». Вышел первый тизер грядущей премьеры, режиссером которой стала Радда Новикова, по мнению самого Цыпкина, создавшая «мрачный, но очень красивый мир».
Александр Цыпкин написал сценарий, адаптировав сюжет романа Льва Толстого Анна Каренина, на современный лад. Получился целый короткометражный фильм «Анна Каренина’19. Темная как ночь» с диалогами, масштабными съемками и звездным составом. В короткометражном фильме-клипе приняли участие Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Константин Хабенский, Матвей Лыков, Артем Немов, Сергей Комаров, Михаил Горевой, Арсений Сидоров, Наталья Павлова. Продюсером фильма стал Александр Малис.
Премьера клипа с участием всех актеров, творческой группы, а также специального гостя Бориса Гребенщикова состоится 19 марта 2019 года
Напомним, весной прошлого года стало известно, что Ксения Раппопорт и Константин Хабенский снимутся в триллере по сценарию Александра Цыпкина.
Александр Цыпкин
Я пишу, когда дедлайн прижал. Самое лучшее вдохновение – это дедлайн, когда над тобой стоит человек с топором, и ты должен сдать текст. Я автор текстов для чтения со сцены, а не автор книги. Как получается книга? Я понимаю, что мне нужна новая программа для Константина Хабенского, и там нужно пять рассказов – и я их пишу. Потом программа с молодыми актерами, мне все время нужен новый контент. И вдруг я понимаю, что папка «2018 год» уже такая большая, что ее можно публиковать в виде книжки. Сейчас я тормознул и не выпускаю новую книгу по простой причине: чтобы люди, приходящие в театр, слышали что-то новое. И потом спрашивали, где можно прочесть. А нигде.
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