Музыкальный коллектив «Макулатура» представил новый клип на песню «Пальцы»

Петербургский музыкальный коллектив «Макулатура» выпустил новый клип на песню «Пальцы». Трек был выпущен синглом незадолго до этого, 22 февраля, и ознаменовывал предстоящий выход альбома группы.

В новом видео «Макулатуры» — мрачные, размытые пейзажи, телевизионные помехи, а сама съемка напоминает изображение с VHS камеры. Герой ролика бежит по темным улицам, а картинка то и дело переходит из цветной в негатив. Режиссером клипа выступил петербургский фотограф Антон Рева — он снимал PHARAOH и создавал обложки для москвичей OQJAV.

Презентация нового полноформатного альбома «Макулатуры» запланирована на 11 апреля в петербургском клубе ZAL.

Напомним, прозаик и солист групп «Ночные грузчики» и «Макулатура» Евгений Алехин написал роман «Календарь» в форме дневника — его выпустило издательство книжного магазина «Все свободны» в сентябре прошлого года. А 24 февраля петербургский художник Отто Макс создал инсталляцию, показывающую «разрушительное действие цензуры» — и задействовал в ней книги Алехина (и не только).