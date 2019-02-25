«Бесовский запевала»: адвокат Шнурова призвал к ответу за высказывания Милонова в адрес музыканта

Адвокат лидера музыкальной группировки «Ленинград» и многократного номинанта премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился к спикеру Госдумы, политику Вячеславу Володину с просьбой прокомментировать высказывания депутата Виталия Милонова о личности музыканта. Накануне он обвинил Шнурова в пропаганде аморального образа жизни и назвал его «бесовским запевалой».

На прошлой неделе Милонов потребовал запретить песни Сергея Шнурова, «пропагандирующие алкоголь», и показать «истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы «Ленинград», спивались и умирали».

По мнению депутата, раньше «вся молодежь тянулась» к другому примеру — президенту России Владимиру Путину. Но «потом силы зла, возможно, еще и спонсирующие всяких Шнуров, снова стали продвигать: "Нет, не надо быть как Путин, будьте как Шнур, будьте алкоголиками, атеистами. Это лучше. Меняйте женщин постоянно, это будет вам в удовольствие"».

Добрынин считает, что «важно предметно разобрать этические аспекты аморального поведения депутата Милонова». Он обратился к Вячеславу Володину не просто так — некоторое время назад политик уличил СМИ в создании фэйковых новостей и введении россиян в заблуждение.

Адвокат музыканта уверен, что, в связи с этим, Володин обязан «разоблачить» и Милонова. «Обращаю ваше внимание, что у вас практически под боком злоупотребляет бездельем, а заодно и статусом настоящий фейк-депутат», — сказал в обращении к спикеру Госдумы адвокат. Он также попросил Госдуму проверить Виталия Милонова на предмет этики — так как в его словах и действиях прослеживается цензура, которая конституционно запрещена.

«Милонов В. В. выступает против творчества музыкальной группы по причине того, что в ее творчестве якобы используется обсценная лексика и пропагандируется некультурное поведение; в то же время сам депутат, критикуя деятельность названной группы, использует аналогичные или даже более эпатажные лингвистические конструкции», — говорится в обращении адвоката, которое приводит издание «Коммерсантъ».