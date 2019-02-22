Little Big выпустили альбом ремиксов на Skibidi

Петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi. Там есть романтическая версия песни, а также совместная работа с «Лауд» .

Оригинальный трек вышел в октябре 2018 года и вошел во вторую часть альбома «Antipositive, Pt. 2». В альбом вошло семь треков, в том числе совместная песня с Томми Кэшем.

В клипе на Skibidi компания, состоящая из Алишера Моргенштерна, Эльдара Джарахова, Данилы Поперечного, Юрия Музыченко, рэпера GONE.Fludd танцует странный ритмичный танец. Его быстро подхватили все, в том числе Иван Ургант.