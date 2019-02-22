Видео: Shortparis выступили в эфире «Вечернего Урганта» с песней «Страшно»
Петербургская группа Shortparis дебютировала на российском ТВ, выступив в программе «Вечерний Ургант». Зрители Первого услышали песню «Страшно», полную отсылок к теракту в Беслане, националистическим конфликтам, трагедии в Керчи и подростковым протестам.
Сами музыканты считают эту песню и клип к ней своеобразным манифестом молодого поколение и отметили, что многие трагедии до сих пор «не отрефлексированны в визуальной культуре».
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