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Видео: Shortparis выступили в эфире «Вечернего Урганта» с песней «Страшно»

Петербургская группа Shortparis дебютировала на российском ТВ, выступив в программе «Вечерний Ургант». Зрители Первого услышали песню «Страшно», полную отсылок к теракту в Беслане, националистическим конфликтам, трагедии в Керчи и подростковым протестам. 

 

Сами музыканты считают эту песню и клип к ней своеобразным манифестом молодого поколение и отметили, что многие трагедии до сих пор «не отрефлексированны в визуальной культуре». 

 

Новая музыка: Shortparis – самая ошеломляющая группа Петербурга


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