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В «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom от Roots United

8 марта в пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom.Основное действие развернется на двух этажах и трех сценах — именно здесь состоялся четвертый фестиваль Present Perfect и ключевые события от Roots United в 2018 году.

На главной сцене отыграет киевское объединение Rhythm Büro, британская икона техно Regis и финский любитель аналогового саунда Mono Junk. На второй площадке выступят эксперты хаус-музыки из США, Франции и России. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United.

«Абстрактное название Phantom выбрано неслучайно. Оно дает возможность для экспериментов в содержании ночи: цвета станут зыбкими и изменчивыми, геометрия архитектуры перестанет быть очевидной, звук потеряется в переплетах стен. Phantom — это прежде всего вымысел и вызов привычному порядку вещей», — говорят организаторы.

Гостям обещают новые декорации и технический сетап. Билеты можно приобрести здесь.


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Автор: Анастасия Плахова
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