В «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom от Roots United

8 марта в пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom.Основное действие развернется на двух этажах и трех сценах — именно здесь состоялся четвертый фестиваль Present Perfect и ключевые события от Roots United в 2018 году.

На главной сцене отыграет киевское объединение Rhythm Büro, британская икона техно Regis и финский любитель аналогового саунда Mono Junk. На второй площадке выступят эксперты хаус-музыки из США, Франции и России. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United.