В «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom от Roots United
8 марта в пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom.Основное действие развернется на двух этажах и трех сценах — именно здесь состоялся четвертый фестиваль Present Perfect и ключевые события от Roots United в 2018 году.
На главной сцене отыграет киевское объединение Rhythm Büro, британская икона техно Regis и финский любитель аналогового саунда Mono Junk. На второй площадке выступят эксперты хаус-музыки из США, Франции и России. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United.
«Абстрактное название Phantom выбрано неслучайно. Оно дает возможность для экспериментов в содержании ночи: цвета станут зыбкими и изменчивыми, геометрия архитектуры перестанет быть очевидной, звук потеряется в переплетах стен. Phantom — это прежде всего вымысел и вызов привычному порядку вещей», — говорят организаторы.
Гостям обещают новые декорации и технический сетап. Билеты можно приобрести здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.