Little Big, «Лауд» и Монеточка выступят на фестивале Stereoleto-2019

Little Big, «Лауд» и Монеточка пополнили лайнап музыкального фестиваля Stereoleto-2019, который пройдет в Петербурге 6 и 7 июля. Вместе с ними выступят «Аффинаж», «Аигел», Тося Чайкина и Shortparis.

Первую волну артистов организаторы объявили в конце прошлого года — тогда стало известно об участии Rag’n’Bone Man, IС3PEAK и «Мумий Тролль».

Фестиваль пройдет на территории «Севкабель Порт». Там откроют пять сцен с разными концепциями, крытые и открытые лаунж-зоны, прилавки с уличной едой. Также посетители смогут посмотреть на арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров.