В Некрасовском саду появилось граффити с изображением Егора Летова

В Некрасовском саду в Петербурге, на трансформаторной будке, появилось граффити с изображением лидера и единственного бессменного участника группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Авторы рисунка — арт-группа «Явь», а сам стрит-арт приурочен к годовщине смерти музыканта. 19 февраля исполнится 11 лет со дня смерти Летова.

На новом граффити арт-группы изображен Егор Летов в узнаваемых круглых очках. Стрит-арт художники сопроводили строчками из песен музыканта «Мы — лед» и «Посвящение А. Крученых». «Пока мы существуем — будет злой гололед. И майор поскользнется, майор упадет, ведь мы — лед под ногами майора!» и «Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном», — гласят надписи по бокам изображения.

Рисунок появился к 11-летию со дня смерти музыканта — он скончался 19 февраля 2008 года в Омске.

Напомним, в начале февраля в кластере «Арт-муза» открылась выставка «Прыг-скок» — посвящение скульптора Павла Белана Егору Летову. Организаторы обещали редкие фотографии и рукописи из коллекции жены лидера группы «Гражданская оборона», а также инсталляции Белана и коллажи самого Летова.