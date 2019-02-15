«ВКонтакте» объявила конкурс для начинающих музыкантов — победителей ждет контракт с лейблом

Соцсеть «ВКонтакте» и музыкальный сервис Boom запускают конкурс для начинающих музыкантов: рэперов, рокеров и поп-исполнителей.

Принять участие могут все желающие, для этого нужно разместить в своем сообществе плейлист с 3-5 лучшими треками и поставить хештег #vkmusictalents.

Отбор рэп-исполнителей будет длиться с 15 по 28 февраля, поп-музыки — с 1 по 14 марта, а рок-музыкантов — с 29 марта по 11 апреля.

Представители «ВКонтакте» выберут пять лучших исполнителей или групп в каждом жанре и опубликуют результаты в сообществе VK Music. Победители подпишут контракт с лейблом StartUp Music.