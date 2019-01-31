11 февраля в Филармонии пройдет концерт ансамбля ударных инструментов Мариинского театра «Renaissance Percussion».



Во время концерта на сцене будут находиться более 50 ударных инструментов. Музыканты исполнят Queen: «We are the champions», тему из мультфильма «Русалочка», Пьяццолла: «Oblivion» и другие известные мелодии, специально адаптированные для ударных инструментов.