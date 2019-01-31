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Концерт ансамбля ударных инструментов Мариинского театра «Renaissance Percussion»

11 февраля в Филармонии пройдет концерт ансамбля ударных инструментов Мариинского театра «Renaissance Percussion».

Во время концерта на сцене будут находиться более 50 ударных инструментов. Музыканты исполнят Queen: «We are the champions», тему из мультфильма «Русалочка», Пьяццолла: «Oblivion» и другие известные мелодии, специально адаптированные для ударных инструментов.

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Автор: Анастасия Плахова
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