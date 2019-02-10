Американский рэпер Mac Lethal побил мировой рекорд (и личный Эминема) по скорости читки

Американский рэп исполнитель Дэвид МакКлири Шелдон, известный под именем Mac Lethal, установил рекорд по скорости флоу — скорости читки рэпа. За две минуты он произнес 1030 слов. По словам артиста, тем самым он побил свой собственный рекорд, а также мировой и личный рекорд рэпера Эминема.

Видео с подтверждением достигнутого Mac Lethal опубликовал на своем канале на YouTube 8 февраля. В кадре исполнитель читает рэп, держа в руках телефон со включенным секундомером. Некоторое время за установлением рекорда спокойно наблюдает попугайчик, сидящий на плече артиста. По словам музыканта, на подготовку видео ушло около месяца.

Прошлый рекорд установил американский рэпер Эминем 13 августа 2018 года. Он записал куплет для трека певицы Ники Минаж Majesty, в котором артист выступает приглашенным музыкантом. Куплет Эминема насчитывает 123 слога и длится около 12 секунд, то есть скорость читки составляет 10,3 слога в секунду. До этого момента в Книгу рекордов Гиннесса был занесен трек Rap God — за самое большое количество слов в хит-сингле. В нем рэпер произнес 157 слогов за 16,3 секунды — скорость составила 9,6 слога в секунду.

Однако некоторые источники до сих пор считают, что самый быстрый флоу принадлежит другому артисту — чикагскому рэперу Twista, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году. Тогда он произнес 598 слогов за 55 секунд — со скоростью 11,2 слога в секунду.