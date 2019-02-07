Команда M_division запускает новую серию вечеринок — первую проведут в клубе Blank

Команда m_division, которая организовывает фестиваль Gamma, запускает новую серию событий m_family. Мероприятия приурочены в 10-летию проекта.

Первую вечеринку проведут в клубе Blank на Арсенальной набережной 9 февраля.

«Нас ждут три сцены и многообразие электронной музыки: от агрессивного техно, рожденного на модулярных синтезаторах, до электро и различных экспериментов со звуком, не нуждающихся в классификации. Просто слушайте и получайте удовольствие от момента», — пишут организаторы.

На вечеринке выступят английский техно-адепт Ansome, два французских музыканта Zadig и Umwelt, резиденты m_division Yuka и Lena Popova, идеолог и основатель проекта Ivan Logos и другие артисты.

В пространстве установят несколько световых инсталляций и тематическую фотоэкспозицию. Начало в 23:00, купить билеты можно здесь.

Ранее стали известны даты проведения фестиваля Gamma в 21019 году.