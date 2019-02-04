ЛГБТ-активист и художник Борис Конаков по заданию «Собака.ru» побывал на шоу Светланы Лободы Superstar, которое состоялось 2 февраля в Ледовом Дворце, и попытался осмыслить феномен невероятной популярности певицы.

К Ледовому дворцу субботним вечером спешат слегка опаздывающие люди. Обгоняю нескольких девушек, и мне доносится вслед звонкое и решительное «на Лободу» – снег, в котором утопают их шпильки, явно не преграда желанию увидеть и услышать самую любимую и продаваемую на сегодня русскоязычную певицу в стране. Из фан-зоны оглядываю полный стадион, с партера до балкона оживленно гудящий в ожидании нового шоу Superstar. Стоимость билетов в последние дни перед «днем икс» дошла до рекордных 12 тысяч – кажется, такой ценник могут себе позволить только зарубежные звезды первого порядка. Еще два-три года назад певица собирала скромный в сравнении с Ледовым петербургский клуб А2, а еще раньше, в начале 2010-х, была известна преимущественно как недолговременная участница группы «ВИА Гра» и конкурса «Евровидение -2006», изредка приезжавшая в Россию и дававшая концерты, например, в гей-клубе «Центральная станция». Еще не будучи гей-иконой, певица уже тогда обеспечила себе самую благодарную аудиторию, на которую сейчас делает особые ставки. В 2019 году концерт Лободы в Москве посетила сама Алла Пугачева, влияние которой на расстановку сил в российском шоу-бизнесе по-прежнему велико. Кому сказать «Спасибо» за такой успех? В первую очередь продюсерке Натэлле Крапивиной, которая до тесной дружбы и работы с Лободой была известна тем, что сняла пару клипов Диане Арбениной. Коммерческий успех проекта Loboda обеспечил Крапивиной резкий карьерный взлет, заставив пошатнуться патриархальную продюсерскую стену, которую так и не смогла пробить в нулевых Яна Рудковская – ей пришлось удовлетвориться продвижением ледовых шоу Евгения Плющенко. Важную роль сыграли и авторы песен. Шлягер «Твои глаза», который покорил всю Россию, написал Игорь Майский, а трехминутную коуч-сессию Superstar – экс-солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов, который в этот вечер еще и лично спел с подопечной новую песню.

Гендерное и возрастное соотношение публики заметно невооруженным глазом: преобладают женщины 25-35 лет, одетые в блестки и при полном мэйк-апе, под стать главной героине вечера. Кстати говоря, сам думал надеть блейзер с пайетками, эдакую реплику одного из образов Светланы в клипе «Случайная», но вовремя вспомнил, что на сцене сегодня не я. Некоторые девушки были в сопровождении спутников, которые либо откровенно скучали, либо украдкой стреляли объективирующими взглядами по сторонам. Второй по численности частью аудитории были, конечно же, геи. Если бы не мой севший телефон, уверен, что дэйтинг-сервис Hornet показал бы рекордное число молодых людей, находящихся на самом ближайшем от меня расстоянии. Да и без приложения мой радар безошибочно определял нашего брата. Ее песни крутят во всех гей-клубах страны по сей день, есть они в репертуаре всех травести-див от Москвы до Владивостока. Как же так вышло? Дело в том, что кричащие, во многом гротескные образы певицы, бесконечная драма на разрыв аорты лучшим образом сочетаются и бьют в сердце большинства представителей гей-сообщества. Нам же подавай вихрь эмоций, даже если все вокруг очень плохо, мы идем на танцы, а тут еще и героини песен Лободы – сильные, уверенные в себе, но мечтающие о любви. По факту же они «влюбляются отчаянно» в тех, для кого – не более, чем «случайные», убеждают себя в том, что «если я тебе не нужна, тогда и ты мне на…», размышляют о том, что, может, «к черту любовь», а потом предлагают «раздевайся, ложись, раз пришел». Редкий молодой человек не страдал о том, как парень, в котором «40 градусов минимум» сильно «ранил медленно и без правил». Песни Лободы – унисекс-послания, адресованные мужчинам, подчеркивающие способность и необходимость возродиться, словно Феникс, после страстного недолгого романа, который, на первый взгляд, и не стоит таких эмоций. Узнаете себя, мальчики? Наконец, именно клип на трек Superstar стал в прошлом году одним из важнейших художественных высказываний с репрезентацией ЛГБТ-сообщества (поцелуи двух мужчин и двух женщин, одна из которых – сама Лобода). В современной России это запросто могло закрыть певице дорогу хоть в какие-то концертные залы, однако обошлось. Более того, тем самым Светлана окончательно подтвердила свой статус единственной российской гей-иконы, застолбив место где-то между Диамандой Галас и Донной Саммер. Да, певица не делает прямых заявлений относительно прав ЛГБТ, но и не замечена в двойных стандартах и хэйтерских высказываниях, как, например, ее коллеги по цеху Лолита Милявская и Ольга Бузова. И в этой грамотной линии продвижения, конечно, видна рука Крапивиной, которая понимает, что, несмотря на гомофобный и патриархальный официальный дискурс в России, темы феминизма и ЛГБТ все больше захватывают информационное пространство, а значит не следует бить по дающей руке.

Несмотря на гомофобный и патриархальный официальный дискурс в России, темы феминизма и ЛГБТ все больше захватывают информационное пространство, а значит не следует бить по дающей руке

Концерт начался с видеооткрытки, на которой Лобода в роскошных интерьерах готовится к выходу и заявляет о том, что «это мой мир, и я его придумала», давая зрителям понять, что нас ждет классический сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой. Четырехуровневая сцена начинает движение, появляется балет, и сверху на макете кадиллака в натуральную величину спускается певица под ритмы Superstar. В следующие два с половиной часа зрители наблюдали перформативное высказывание о том, как это – жить в мире Лободы. Этот провокативный антропоцентризм уже давно не новость для современного искусства. Уважаемые художники измываются над своими телами, декларируют тезис про личное и политическое – почему же нельзя Лободе? На фоне газетных заголовков в эстетике комиксов Marvel лозунги «Голосуй за Лободу» и «Жизнь прекрасна». «Твои глаза» она исполняет, убегая от Кинг-Конга, а посмотреть на это можно в 3D-очках, которые раздавали на входе. Вот видео в образе статуи Свободы, затем Евы. Певица растворяется на экране, вырастая на сцене на фоне огромной кобры, раздвоенный язык которой – болтающиеся мужские ноги. Она исполняет шлягер Меладзе «Тропикана-женщина» – когда-то у него она была бэк-вокалисткой, а теперь готова затмить оригинал.

Лобода спрашивает у зала: «Есть ли здесь мужчины», дожидается нестройного хора «Да» и двумя «ударами» вырубает одного из танцоров. Иронично напевая «Постой, постой, куда ты мужчина», ходит в полицейской фуражке между танцорками, изображающими полицейских, винтящих мужчин в оранжевой тюремной робе. Их сменяет нуарная зарисовка I put a spell on you, «Тайная вечеря» на высшей точке сцены с танцорами без головы, под которую исполняется «Парень», затем сальса на фоне мексиканских черепов, а потом – исполнение «Случайной» в лазерных лучах, проецирующих на экран голографическое изображение певицы. Следом запускается ироничная Instagram-нарезка из видео самой Лободы, Собчак, Шнурова и вирусными роликами из YouTube – предисловие к новому хиту «Инстадрама». Лобода, спускающаяся к первым рядам со словами «останемся друзьями на память в инстаграме», как бы сдается перед депривацией жизни социальными сетями, а затем резко завершает высказывание в песне «Революция», приглашая всех запускать специальное приложение и «легально» смотреть на нее через экран. Выглядит это довольно комично – одни зрители полпесни пытаются разобраться с технологией, другие смотрят на виртуальную фигурку Лободы, повторяющую одинаковые движения в кольце из мультяшных самолетиков и сердечек, отрицая живое неповторимое происходящее на сцене. Я же танцую, не отрывая глаз и, одновременно с этим, сожалею, что фан-зоны уже не те и вместо безудержных танцев люди стоят как вкопанные и записывают видео, которые никогда не будут пересматривать.